طرابلس تحتضن احتفالية تدشين مبادرة ليبيا 2020

دشن، اليوم السبت، بقاعة العرض بمسرح “السرايا الحمراء” بالعاصمة طرابلس، مباردة “ليبيا 2020″، بحضور النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معيتيق، وأعضاء مجلسي النواب والدولة، ووزير الدولة لشؤون المرأة والتنمية المجتمعية أسماء الأسطى، وزير العمل والتأهيل المهدي الورضمي، ورئيس الحكومة الأسبق عبدالرحيم الكيب، وعمداء الكليات والمعاهد العليا المتخصصة في مجال المعلوماتية. وتم خلال حفل تدشين المبادرة، تقديم عرضا مرئيا يوضح الأهداف التي أنشئت من أجلها والمشاريع التي سيتم تنفيذها في مختلف المجالات خلال العام “2020” من أجل ليبيا.

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