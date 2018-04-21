ندوة بالجفرة حول الاستحقاق الانتخابي

نظم مـكتب الـثقافة والمجتمع المدني بالجفرة، الـيوم الـسبت، نـدوة حول ( الاستحقاق الانتخابي)، بمشاركة أعـضاء هـيئة الـتدريس بـكليات الجفرة، وعددا مـن مـنتسبى مـؤسسات المجتمع المدني والمهتمـين بـهذا الشـأن. وأوضح المجلس البلدي الجفرة، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه تم خلال الندوة تقديم العـديـد مـن أوراق الـعمل التي تـناولـت طـرق وأساسيات العـمل الانتخابي فـي الجـانب الـسياسـي والـقانونـي والاجتماعي.

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