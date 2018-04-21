بلومبيرغ الدولية : لهذه الأسباب .. ليبيا تلاحق أصول بحرية مملوكة لدولة زامبيا

ليبيا – كشف تقرير إستقصائي أعدته وكالة أنباء “بلومبيرغ” الدولية عن سعي شركة الإتصالات الليبية “LAP GreenN” المملوكة لمحفظة ليبيا إفريقيا للإستثمار ملاحقة الأصول البحرية لدولة زامبيا بعد أن تخلفت الأخيرة 4 مرات عن دفع مبلغ 257 مليون دولار لصالح الشركة.

التقرير الذي تابعته وترجمته صحيفة المرصد أشار إلى أن الشركة التي تشرف على عملها وتشغلها الشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات القابضة تبحث من خلال هذه الملاحقة عن تعويض عن تأميمها كشركة إستثمارية في زامبيا لأن الأخيرة مدينة للأولى بأكثر من 400 مليون دولار بضمنها الفوائد وتعثرت في إجمالي المدفوعات بنحو 220 مليون دولار بعد صدور حكم في المحكمة العليا في البلاد وبعد أن إرتفعت عائدات سنداتها بالدولار الأميركي.

ونقل التقرير عن رئيس الشركة الليبية للبريد والإتصالات وتقنية المعلومات القابضة قوله في بيان ورد “لبلومبيرغ” بالبريد الإلكتروني:”لقد سعت الشركة بصبر للتوصل إلى حل ودي في حين تجنبت زامبيا وتأخرت في الدفع وستتبع شركة “LAP GreenN” جميع السبل والوسائل المتاحة لها في حال إستمرار حالات التخلف عن السداد لأنها تريد إسترداد كامل المبلغ المستحق لأن حافظة البلاد من الأصول التجارية الدولية معرضة لخطر الحجز”.

وفيما لم تستجب الرئاسة الزامبية ووزارة المالية في زامبيا لطلبات التعليق على الموضوع التي أرسلتها “بلومبيرغ” عبر البريد الإلكتروني والهاتف والرسائل النصية أقر وزير المالية السابق “فيليكس موتاتي” الذي تم إستبداله بوزير آخر في فبراير الماضي بالديون في أكتوبر الماضي قائلاً بأن الحكومة تعمل على موضوع التعويضات للمؤسسين للشركة.

المصدر : وكالة بلومبيرغ

ترجمة : المرصد – خاص

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