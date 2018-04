الحصيلة الأولية لأعداد القتلى و المصابين في الضربة الجوية قرب السدادة ببني وليد

المتوسط:

أفادت مصادر خاصة بــ”المتوسط ” بمقتل ثلاثة أشخاص وإصابة ستة آخرين من الجماعات الإرهابية كحصيلة أولية،خلال الضربة الجوية للقوات المسلحة التي استهدفت مخازن الذخيرة والتموين، التابعة لميليشيات الجضران ” التى كانت تستعد للهجوم على الحقول النفطية “، في معسكر 28مايو بقلعة بني وليد، قرب السدادة شرقى المدينة.

وأفاد القيادي من مصراتة “حسن شابه”، في تصريح خاص بـ”المتوسط”، بوقت سابق، بأن الضربة الجوية أسفرت عن تدمير مخزنين للذخيرة، وتدمير حوالي 7 سيارات من جملة قرابة 50 سيارة للميليشيات في المنطقة، مشيرا إلى أن سلاح الجو من المقرر أن يكرر ضرباته الجوية ضد هذه الميليشيات خلال الفترة المقبلة.

