أصدر قنصل عام ليبيا بالاسكندرية قرارا بتعليق العمل بالقنصلية بسبب الاقتحام الذي تعرض له مقر السفارة منذ ايام و كذلك لخروج المقر عن سلطتها.

جاء ذلك في تعميم، أصدرته القنصلية الليبية بالاسكندرية، اليوم السبت، لموظفيها كافة تطلب منهم عدم الدخول للمقر أو التواجد به حتى إشعار آخر.

نـــــص البـــــيان

