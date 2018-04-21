سيادة الفريق عبد الرازق الناظوري يعقد اجتماعاً موسعاً بأعضاء الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى

بنغازي 21 أبريل 2018 (وال)- عقد سيادة رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة العربية الليبية رئيس الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى الفريق عبد الرازق الناظوري اليوم السبت، اجتماعاً موسعاً ضم كافة أعضاء الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي الكبرى.

هذا وقد قام سيادة الفريق عبد الرازق الناظوري قبيل عقد الاجتماع، بجولة تفقدية رفقة أعضاء الغرفة داخل بلدية بنغازي، للوقوف والإشراف بشكل مباشر على الوضع الأمني داخل بنغازي وضواحيها . (وال – بنغازي) ع ط / س ع/ ر ت

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