السودان يحبط تهريب 63 مهاجرًا على الحدود الليبية

أعلنت السلطات السودانية، السبت، إحباط تهريب 63 شخصًا، بينهم أجانب، وتوقيف المجموعة المسؤولة عن تهريبهم، بولاية شمال دارفور(غرب). جاء ذلك بحسب تصريحات لوالي ولاية شمال دارفور، عبد الواحد يوسف، نشرتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية. وقال يوسف “تمكنت قوات الدعم السريع (تابعة للجيش السوداني)، بالتنسيق مع جهاز المخابرات، من ضبط عصابة تهريب البشر، ورفقتهم 63 شخصًا، بينهم أجانب”.

وأوضح أن ذلك جرى “في منطقة صحراوية قرب وداي هور (أكبر الوديان في الصحراء الكبرى يفصل بين السودان وليبيا) ، شمال غرب ولاية شمال دارفور”. وأضاف يوسف: “تنفيذ المهمة جاء في إطار واجب الحكومة لمحاربة الهجرة غير الشرعية.”

من جانبه، أوضح مدير المخابرات بالولاية، العميد عوض الكريم القرشي، أنه تم توقيف العصابة (لم يحدد عددها)، وبحوزتها سيارتان (دفع رباعي)، و63 متسللاً؛ بينهم 26 إثيوبيا و37 سودانياً من ضمنهم 7 أطفال. وأشار القرشي أن إدارته “أجرت عمليات فحص طبي متكامل لهم عن طريق وزارة الصحة بالولاية، إذ أكدت النتائج إصابة بعضهم بأنواع مختلفة من الأمراض (لم يحددها)”.

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