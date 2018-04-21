سلامة يطمئن ممثلي البلديات حول “الحوار”

أكد المبعوث الأممي غسان سلامة عمل البعثة على جميع عناصر الخطط الأممية بالتوازي خلال لقائه مع لجنة ملتقى البلديات المختصة بمتابعة الحوار بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة.

وبين سلامة استمراره في الدفاع عن حقوق البلديات، موضحاً أنه طالب بتعديل القانون 59 الخاص بتنظيم الحكم المحلي ودور البلديات، إضافة لزيادة ميزانية البلديات.

وأشار المبعوث الأممي إلى مشاركة البعثة في دعم البلديات خلال العملية الانتخابية وإعادة انتخاب المجالس البلدية في البلاد.

يذكر أن اللجنة تم تشكيلها خلال الملتقى الأخير لعمداء البلديات الذي جرى في طرابلس خلال شهر مارس الماضي، لمتابعة مجريات الحوار، ومطالبة البلديات بتسريع وتيرته لحل الأزمة السياسية القائمة في البلاد، وإنهاء الانقسام الذي يؤثر على تقديم الخدمات للمواطن حسب بيان الملتقى.

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