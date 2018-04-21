العميد بالقاسم الأبعج: الجيش بدأ استعداده لترحيل الأجانب من الكفرة

أجدابيا – بوابة الوسط: صلاح ناصف

أكد آمر منطقة الكفرة العسكرية العميد بالقاسم الأبعج صباح السبت، أن الجيش بدأ استعداده لترحيل الأجانب من الكفرة.

وقال مدير مكتب آمر المنطقة العسكرية جبريل مازق لـ«بوابة الوسط»، السبت، «إن العميد بالقاسم الأبعج قام رفقة الرائد أبوبكر الزروق بتفقد الكتيبة 452 مشاة وعدد من سرايا القوات المسلحة من مدينتي بنغازي وأجدابيا».

وأضاف: «يأتي تفقد جهوزية الوحدات العسكرية في إطار تعليمات القائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، بترحيل الأجانب من المدينة».

يذكر أن آمر منطقة الكفرة العسكرية، العميد بالقاسم الأبعج، وجه، الجمعة، تحذيرًا رسميًّا إلى «الأجانب المتواجدين بالمنطقة كافة وغير المتحصلين على إجراءات إقامة بمغادرتها خلال مدة لا تتجاوز أسبوعًا».

يمكنك ايضا قراءة الخبر من المصدر على موقع بوابة الوسط