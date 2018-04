الوطنية للنفط ترجح انخفاض الانتاج النفطى جراء حريق خط انابيب تابع لشركة الواحة

المتوسط :

توجهت فرق الاطفاء التابعة للمؤسسة الوطنية للتفط إلى مكان حريق خط انابيب الزقوط – السدرة التابع لشركة الواحة لتقييم الوضع والتعامل معه.

وكشفت المؤسسة الوطنية للنفط، في بيان لها اليوم السبت على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك”،عن نتائج التحقيقات الأولية حول اندلاع الحريق الواقع على بعد 117 كلم من الزقوط وحوالي 21 كم شمال غرب مرادة.

وأوضحت المؤسسة بأن المعلومات الأولية تشير بأن الحريق شب في صِمَام العزل رقم 3، الأمر الذي سيتسبب في انخفاض معدلات الإنتاج يتراوح بين 70 و100 ألف برميل باليوم

و أكدت المؤسسة ان التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة تفاصيل الانفجار، حيث يعكف فريق العمل بالمؤسسة على مراقبة التطورات عن كثب والتنسيق مع الجهات المختصة للسيطرة على الحريق و اعادة الانتاج لمعدلاته السابقة بأسرع وقت ممكن.

