جامعة طرابلس تكرم الفائزين بمهرجان شعراء 2018

كرمت إدارة النشاط العام بجامعة طرابلس، الفائزين في مهرجان شعراء 2018، ويأتي ذلك ضمن فعاليات الحفل الختامي لاحتفالية الذكرى 60 لتأسيس الجامعة.

وأوضحت الإدارةرأن الفائزين بالمهرجان، هم طالبة كلية الآداب مريم دخيل الفائزة بالمركز الأول، وطالب كلية الهندسة حسن إدريس الفائز بالمركز الثاني، وطالبة كلية اللغات أمينة الفرجاني الفائزة بالمركز الثالث، وطالب كلية الطب البشري أيوب البرعي الفائز بجائزة الرئيس الفخري للمهرجان وطالب كلية اللغات عبد الرحمن المنتصر الفائز بجائزة لجنة التحكيم.

وحضر حفل التكريم كل من: أ.د.نبيل النطاح رئيس جامعة طرابلس، ود.محمد عبد الرحيم رئيس اللجنة التحضيرية للاحتفالية، والمهندس توفيق كاموكا الكاتب العام للجامعة، وأ.محمد أبوجليدة مدير إدارة النشاط العام بالجامعة، ود.عبد الرزاق العوزي وكيل الجامعة للعلوم الطبية، ود.إبراهيم فايد وكيل الجامعة للشؤون الإنسانية، وأ.أيمن الترهوني وكيل الجامعة للشؤون الطلابية، وم. محمد القبلاوي رئيس اتحاد طلبة ليبيا وم.محمد الناجح رئيس اتحاد طلبة جامعة طرابلس.

