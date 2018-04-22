سلام بلا حدود الدولية تدق ناقوس الخطر : أنقذوا تاورغاء

ليبيا – ناشدت منظمة سلام بلا حدود الدولية البريطانية والتي تتخذ من مدينة مانشستر مقراً لها كل المعنيين فى ليبيا بوضع حد لمعاناة مهجري تاورغاء مطلقة نداء تحت شعار ( أنقذوا تاورغاء ” .

وفى بيان تلقت المرصد نسخة عنه أكدت المنظمة اطلاعها على أحوال أهالي مدينة تاورغاء بمخيم قرارة القطف بمدينة بن وليد ومشاهدتها الأوضاع الإنسانية والمعيشية السيئة التى يعانيها المهجرين وخاصة الاطفال والنساء وكبار السن وذوى الأمراض المزمنة .

وأضاف البيان : ” وعلى الرغم من تلقى المعونات الإنسانية من منظمات دولية ومحلية وحكومات وجهات اعتبارية الا أنه سجلت 8 حالات وفيات فى ذلك المخيم وقد تأخر تنفيذ قرار عودتهم التي كان يفترض بها أن تتم في 1 فبراير الماضي “ .

وحثت منظمة سلام بلا حدود التدخل الحكومي للتأثير على عودة النازحين كما حثت الحكومة على أداء دور فعال في اعادة كل المهجرين لمناطق سكناهم .

وختمت المنظمة بيانها داعية بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا والمبعوث الأممي غسان سلامة بالعمل سريعاً على تأمين عودة أهالي مدينة تاورغاء ، بعد تهجير قسري استمر لمدة ثمانية سنوات ، وفقاً لنص البيان .

المرصد – خاص

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