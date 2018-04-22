الشرق الأوسط: حفتر يستعد للعودة إلى بنغازي

قالت صحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية، أمس السبت، أنّ مقربين من المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، قالوا إنه يستعد للعودة إلى مقره في الرجمة خارج مدينة بنغازي بشرق ليبيا، بعدما أوشك على استكمال علاجه في أحد متشفيات العاصمة الفرنسية باريس، إثر وعكة صحية طارئة ألمت به.

ونقلت الصحيفة عن ما أسمته مصدر وثيق الصلة بحفتر قوله: «إنه سيعود قريبا».

لكنه رفض التعليق على معلومات متداولة حول احتمال توقفه في العاصمة المصرية لبضع ساعات خلال رحلة عودته المرتقبة إلى ليبيا. لكن بعض المسؤولين العسكريين وبرلمانيين في شرق ليبيا قالوا إنه من المرجح عودة حفتر مباشرة من باريس إلى بنغازي، دون المرور أو التوقف في القاهرة، وفق الصحيفة .

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