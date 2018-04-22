وزير التعليم يلتقي رئيس مفوضية أوروبا وآسيا الوسطى بالاتحاد العالمي للمدارس العربية الإسلامية الدولية

عين ليبيا

التقى وزير التعليم الدكتور “عثمان عبد الجليل”، اليومين الماضيين، رئيس مفوضية أوروبا وآسيا الوسطى بالاتحاد العالمي للمدارس العربية الإسلامية الدولية “محمد حسن” وبحث معه سبل استيعاب الطلاب العرب الوافدين واللاجئين في دولة تركيا بمنظومة التعليم الليبية.

وقال رئيس مفوضية أوروبا وآسيا الوسطى بالاتحاد العالمي للمدارس العربية الإسلامية الدولية – عضو منظمة التعاون الإسلامي “محمد حسن” إن هدف الاتحاد والذي يعتبر الجهة المعنية بالتعليم ما قبل الجامعي بـ (57) دولة الموجودة داخل المنظمة هو حلحلة المشاكل التي تعترض سير دراسة الطلبة العرب الوافدين واللاجئين في أماكن اللجوء.

وأضاف “حسن” إن هذا اللقاء يأتي في إطار بحث أوجه التعاون مع وزارة التعليم الليبية لاسيما فيما يتعلق بتنظيم العملية التعليمية للطلبة الوافدين العرب، مبديا استعداد الاتحاد للتعاون والالتزام بكافة التشريعات والقوانين واللوائح والسياسات المنظمة للتعليم في ليبيا من أجل الحصول على منتج تعليمي جيد وعملية تعليمية جيدة دون خرق القوانين ومحاربة الاحتيال على بيع الشهادات والتجارة في الأزمات.

وفي ختام اللقاء قدم رئيس مفوضية أوروبا وآسيا الوسطى بالاتحاد العالمي للمدارس العربية الإسلامية الدولية “محمد حسن” درع الاتحاد لوزير التعليم، معرباً عن شكره وامتنانه للوزير على حسن الاستقبال وكرم الضيافة التي حظي بها, مبديا ارتياحه لمستوى التعاون والدعم الذي تحصل عليه من إدارة التعليم الخاص بالوزارة.

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