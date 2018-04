قوات الجيش تساند رجال الأطفاء في السيطرة على حريق صمامات الخط النفطى مرادة

المتوسط :

أرسلت سرية مرادة المقاتلة التابعة للجيش عناصر لدعم رجال الإطفاء في السيطرة على حريق أحد صمامات نقل النفط الخام شمال غرب المنطقة

وأضاف مصدر عسكرى، خلال تصريحات صحافية، أن رجال الأطفاء يحاولون السيطرة على النيران المشتعلة في الصمام حوالي 25 كم شمال غرب منطقة مرادة والحيلولة دون تمادي انتشارها

يذكر أن سرية مرادة أعلنت في وقت سابق عن أن الحريق نتج عن تفجير إرهابي لأحد الصمامات على خط نقل النفط الخام 24 بوصة شمال غرب منطقة مرادة بحوالي 25 كم.

