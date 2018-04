“صحة النواب” تعتزم إصدار تشريعات لتحسين مستوى القطاع

المتوسط:

أعلن مدير مكتب لجنة الصحة في مجلس النواب، علي الشرع، تنظيم ندوة خاصة بالعناصر الطبية والطبية المساعدة، والتأمين الصحي، والعلاقة بين القطاع الخاص والعام لتحسين أداء العمل في القطاع.

وأضاف “الشرع”، في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية، اليوم السبت، رصدتها صحيفة المتوسط، أن هذا النشاط يأتي في إطار دور لجنة الصحة بمجلس النواب، من أجل إصدار التشريعات، والتي من شأنها رفع مستوى الخدمات بالقطاع.

وأكد مدير مكتب لجنة الصحة، أنه سيتم توجيه دعوة لوزارة الصحة، والنقابات الطبية، وشركة ليبيا لتأمين، والمهتمين بالشأن الصحي، لتقديم ورقات العمل المشاركة في هذه الندوة ولقاء العمل.

