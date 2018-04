“المسماري” يعقد مؤتمرا استثنائيا ويكشف تفاصيل الغارات الجوية على السدادة وبني وليد

المتوسط – سامر أبو وردة

عقد الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، العميد أحمد المسماري، مؤتمراً صحفيا استثنائيا، للإعلان عن تفاصيل الغارات الجوية التي نفذتها القوات الجوية، على أوكار الإرهاب اليوم، جنوب منطقة السدادة، رصدته “المتوسط”، وجاء فيه.

قال العميد أحمد المسماري، إنه في تمام الساعة 1:15 ظهر اليوم السبت، تمكنت تشكيلات من القوات الجوية الليبية من دك وكر للإرهاب، في منطقة غرب سرت بحوالي135 كم، شرق مدينة مصراتة بحوالي 76 كم، جنوب منطقة السدادة، حيث ظل الوكر تحت الاستطلاع لمدة 3 أشهر، لتلك المجموعات التابعة لتنظيم القاعدة، وانضم إليها ما يعرف بـ “سراي بنغازي الإرهابية”.

وتابع “بعد التأكد من وجود تهديد أمني من قبل هذه العصابات الإرهابية، بالإضافة إلى التهديدات السابقة في منطقة الهلال النفطي، بخلاف العمليات السابقة مثل تفجير محكمة مصراتة، واغتيال عميد بلدية مصراتة، ولا زالت التهديدات قائمة في تلك المدينة والمدن المجاورة، والذي وصل إلى مدينة بنغازي وإلى الشرق والجنوب، ولا ننسى حادثة براك الشاطئ، ومحاولة اغتيال رئيس الأركان، الفريق عبد الرازق الناظوري”

كما أكد المسماري على أنه من واجب القوات المسلحة، القضاء على كل بؤر الإرهاب في ليبيا، والتي تمثل تهديداً للأمن القومي الليبي.

وأوضح المسماري، أن القوات الجوية قد هاجمت الأوكار المتمركزة جنوب كوبري السدادة لمسافة تتراوح من 2 إلى 20 كم، حيث نُفذت 3 غارات متتالية، الغارة الأولى استهدفت مزرعة كان يوجد بها 30 آلية مسلحة تابعة للإرهابيين، الغارة الثانية استهدفت مباني إدارية كانت بها من 12 -15 آلية مسلحة، فيما استهدفت الغارة الثالثة مجموعة من الآليات كانت منتشرة في الصحراء معها، مجموعات من المقاتلين.

وأكد المسماري أن الغارات لا تستهدف أي مكون ليبي، سواء كان اجتماعياً أو سياسياً أو قبلياً أو جهوياً، إنما أتت الغارات في إطار بسط هيبة الدولة على كامل الأراضي الليبية، مؤكداً أن هذه المنطقة أصبحت في مرمى نيران القوات الجوية، محذراً كل من يقوم بالتجول في هذه المنطقة من الخروج عن الطرق الرئيسية، مشدداً، على أن أي تجمع لعناصر مسلحة سيتم استهدافه.

وشدد المسماري، على أن أي هدف يشكل خطراً، فسوف تقوم القوات المسلحة باستهدافه، كاشفاً عن أن القوات المسلحة ستقوم بعمليات أخرى، خلال الأيام القادمة، على أوكار تم رصدها.

وذكر المسماري أن هناك غارة أخرى، جنوب شرق بني وليد، في منطقة قلعة السدادة، عبارة عن 4 ضربات جوية، لم يقم بها الجيش الليبي، إلا أنه لم يتم معرفة هويتها حتى الآن، كما أشار إلى تعرض حقل النفط الرابط بين حقل الواحة ومنطقة السدادة، لعمل تخريبي، على أيدي الجماعات الإرهابية، في السابعة مساء أمس، لافتاً إلى أنه سبق تفجيره خلا شهر ديسمبر الماضي.

ونوه المسماري، إلى تقدم تصنيف الجيش الليبي، إلى المركز التاسع أفريقياً، طبقاً لتصنيف موقع “جلوبال فاير”.

