المتوسط:

شارك النحات الليبي صلاح الدين بص، بملتقى نحاتي العالم الذي أقيم في دولة كمبوديا مساء أمس السبت.

وشارك في الملتقى عدد كبير من النحاتين على مستوى العالم، وقد أقيم بمناسبة اليوم العالمي للخشب.

The post انطلاق بملتقى نحاتي العالم في كمبوديا بمشاركة ليبية appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية