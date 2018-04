“الدعم السريع” السودانية تضبط عصابة تهريب بشر على “الدعم السريع” السودانية

المتوسط:

تمكنت قوات الدعم السريع التابعة للجيش السوداني، اليوم السبت، من ضبط عصابة تهريب بشر بالقرب من الحدود الليبية بولاية شمال دارفور(غرب)، بالتنسيق مع جهاز المخابرات السودانية.

ومن جهته، أوضح والي ولاية شمال دارفور، عبد الواحد يوسف، أن العصابة كان برفقتهم 63 شخصًا بينهم أجانب، موضحًا أنه تم توقيف المجموعة المسؤولة عن تهريبهم.

وأضاف “يوسف”، في تصريحات صحفية نشرتها وكالة الأنباء السودانية الرسمية، أن عملية الضبط جرت في منطقة صحراوية قرب وداي هور (أكبر الوديان في الصحراء الكبرى يفصل بين السودان وليبيا)، شمال غرب ولاية شمال دارفور، وجاء ذلك في إطار واجب الحكومة لمحاربة الهجرة غير الشرعية.

وفي ذات السياق، أوضح مدير المخابرات بالولاية، العميد عوض الكريم القرشي، أنه تم توقيف العصابة وبحوزتها سيارتان (دفع رباعي)، و63 متسللاً؛ بينهم 26 إثيوبيا و37 سودانياً من ضمنهم 7 أطفال.

وتابع “القرشي”: “أجرت عمليات فحص طبي متكامل لهم عن طريق وزارة الصحة بالولاية، إذ أكدت النتائج إصابة بعضهم بأنواع مختلفة من الأمراض”.

