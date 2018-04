منظمات تراثية تشارك في مهرجان “ترهونة تجمعنا” الشعبي

المتوسط:

نظم المجلس البلدي ترهونة، مهرجان ترهونة للتراث الشعبي في نسخته الثالثة تحت شعار ” ترهونة تجمعنا”، بمشاركة عدة مؤسسات ومنظمات مهتمة بالتراث من عدة مدن ليبية، خلال الفترة من 26 – 28 أبريل الجاري.

ومن جانبه، قالت عضو المجلس البلدي ترهونة ورئيس لجنة الإشراف على المهرجان جميلة الحمروني، إن الهدف من إقامة هذا المهرجان، هو الانطلاق من مبدأ الحرص والاهتمام بالتراث الشعبي الأصيل والتعريف به وتجسيده .

وأكدت “الحمروني”، أنه تم تشكيل عدد من اللجان للإشراف والتنظيم، من أجل إنجاح المهرجان.

