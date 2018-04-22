خارجية الوفاق تعلن استئناف عمل القنصلية العامة التونسية بطرابلس

أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق استئناف عمل القنصلية العامة التونسية بالعاصمة طرابلس بعد وصول القنصل التونسي توفيق القاسمي ومباشرة مهامه برفقة 8 دبلوماسيين يمثلون طاقم عمل القنصلية.

واضاف المكتب في إيجاز صحفي على صفحته بفيسبوك، السبت، إن القنصلية التونسية ستفتح أبوابها بهدف تقديم الخدمات للجالية التونسية في ليبيا وللمواطنيين الليبيين على حد سواء.

وأوضحت الخارجية أن إعادة فتح السفارة يأتي نتيجة للمباحثات التي أجراها وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي مؤخرا.

يشار إلى أن تحضيرات مكثفة تجري لاجتماعات اللجنة التنفيذية الليبية – التونسية المشتركة العليا المزمع عقدها في شهر يونيو/ حزيران المقبل، وتسبقها الاجتماعات التمهيدية للجنة الوزارية في شهر مايو / أيار المقبل.

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