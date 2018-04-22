هيئة الخيالة والمسرح والفنون تحذر من الرابطة

أصدرت الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون، اليوم الأحد تحذيرا من صفحة على موقع التواصل الاجتماعي تحمل اسم (رابطة موظفي الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون).

وقالت الهيئة في تحذيرها “لاحظنا أمس ظهور صفحة كمجموعة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك باسم رابطة موظفي الهيئة العامة للخيالة والمسرح والفنون بدون الرجوع للجهة المختصة بديوان الهيئة وأخذ الاذن منها بنشرها”.

وأضافت الهيئة بأن “الصفحة غير رسمية ولا تمثل الهيئة وأي أخبار أو مناشير تنشر فيها لا تعبر عن الهيئة ونحن كديوان الهيئة غير مسؤولين عنها ونطالب القائمين على هذه الصفحة إقفالها فوراً أو سيتم الإبلاغ عنها كصفحة وهمية”.

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