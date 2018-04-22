المسماري يكشف عن تفاصيل الغارات الجوية جنوب السدادة

كشف الناطق باسم الجيش، العميد أحمد المسماري،عن تفاصيل الغارات الجوية التي نفذتها القوات الجوية على معاقل الإرهاب جنوب منطقة السدادة.

وقال المسماري خلال مؤتمر صحفي، إن تشكيلات من القوات الجوية الليبية تمكنت من دك وكر للإرهاب تابع لتنظيمي القاعدة، وما يعرف بـسرايا بنغازي الإرهابية، في منطقة غرب سرت حوالي 135 كم شرق مدينة مصراتة ، و 76 كم، جنوب منطقة السدادة.

وتابع الناطق باسم الجيش، أنه بعد التأكد من وجود تهديد أمني من قبل هذه العصابات ، بالإضافة إلى التهديدات السابقة نفذت القوات الجوية 3 غارات متتالية على الأوكار المتمركزة جنوب كوبري، حيث استهدفت الغارة الأولى مزرعة يتواجد بها 30 آلية مسلحة تابعة للإرهابيين، بينما استهدفت الغارة الثانية مباني إدارية تضم من 12 -15 آلية مسلحة، فيما استهدفت الغارة الثالثة مجموعة من المقاتلين والآليات التي كانت بحوزتهم.

وذكر المسماري أن 4 غارات جوية آخرى نفذت جنوب شرق بني وليد، في منطقة قلعة السدادة، لم يقم بها الجيش الليبي، ولم يتم معرفة هويتها حتى الآن، كما أشار إلى تعرض حقل النفط الرابط بين حقل الواحة ومنطقة السدادة، لعمل تخريبي على أيدي الجماعات الإرهابية.

وأكد الناطق باسم الجيش أن الغارات لا تستهدف أي مكون ليبي، سواء كان اجتماعياً أو سياسياً أو قبلياً أو جهوياً، إنما أتت الغارات ضمن إطار بسط هيبة الدولة على كامل الأراضي الليبية، مؤكداً أن هذه المنطقة أصبحت في مرمى نيران القوات الجوية، محذراً كل من يقوم بالتجول في هذه المنطقة من الخروج عن الطرق الرئيسية، كما بين أن أي تجمع لعناصر مسلحة سيتم استهدافه.

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