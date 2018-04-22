إدارة مستشفى الثورة بالبيضاء تتابع انتهاء صيانة قسم العمليات

قال مدير مكتب الإعلام بمستشفى الثورة المركزي التعليمي بالبيضاء “طلال الطشاني” في تصريح خاص لمراسل “بوابة افريقيا الإخبارية” إن مدير المستشفى الدكتور “محمد التريكي ” قام يوم السبت بجولة تفقدية بداخل قسم العمليات بالمستشفى لمتابعة أعمال الصيانة التي تمت للقسم.

واطلع “التريكي” خلال جولته على تجهيزات الغُرف داخل القسم من حيث الأجهزة والمعدات وكذلك أعمال الصيانة لها والتي شملت الطلاء وصيانة الغرف ودورات المياه والأبواب والكهرباء وغيرها.

يذكر أن إجمالي غرف العمليات بلغ “11 غرفة” موزعة حسب التخصصات الطبية تُجرى بها العمليات الصغرى والكبرى.

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