أهالي الزاوية يطالبون الداخلية الحفاظ على مسار التحقيق بقضية مقتل أبناء الشرشاري

دعا أهالي مدينة الزاوية الجهات المعنية حشد الجهود للقبض على المتورطين بمقتل أطفال رياض الشرشاري الثلاثة.

وطالب الأهالي في بيان صادر عنهم أمس السبت، الجهات الأمنية في طرابلس، القبض على المدعو محمد الكيب وإحالته للتحقيق ومواجهته بالنمري المجوبي.

ووفقاً للبيان ناشدوا مكتب النائب العام بعدم نقل القضية من مكانها، وأن تتم التحقيقات في نيابة صرمان.

وختم أهالي الزاوية بيانهم، بمطالبة وزارة الداخلية الحفاظ على مسار التحقيق والتحري، وعدم ترك الفرصة لتمييع القضية وتسيسيها، إلى جانب الإفراج عن الأبرياء في أقرب وقت ممكن.

يذكر أن جهاز المباحث الجنائية فرع الغربية بصرمان عثر في السابع من شهر أبريل الجاري، على جثامين أطفال الشرشاري عبدالحميد ، ذهب ، ومحمد المختطفين منذ ديسمبر 2015 مدفونة فى إحدى غابة البراعم جنوب صرمان.

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