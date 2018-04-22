عقيلة صالح يزور المغرب قبيل لقاء متوقع مع خالد المشري

قال “مصدر خاص” بمكتب رئيس مجلس النواب لمراسل “بوابة افريقيا الإخبارية” إن رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح سيبدأ اليوم الأحد زيارة عمل إلى المملكة المغربية بناءً على دعوةً وجهت له في الأول من مارس الماضي، من رئيس مجلس النواب المغربي “الحبيب المالكي”.

وتأتي هذه الزيارة وسط توقعات بعقده لقاءً مع رئيس المجلس الأعلى للدولة “خالد المشري” يوم الثلاثاء القادم.

حيث صرح مسبقاً دون عرض أي تفاصيل المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب “عبدالله بليحق”، في بيان بالخصوص أن رئيس مجلس النواب سيبدأ زيارة رسمية إلى المملكة المغربية، اليوم الأحد، وأكد بليحق بأنه لا يوجد شيء بخصوص عقد اللقاء بين صالح والمشري.

يذكر أن رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري سعى بعيد انتخابه لعقد لقاء مع رئيس مجلس النواب، إلا أن الأخير رفض عقد اللقاء في العاصمة طرابلس.

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