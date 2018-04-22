البيضاء .. الحرس البلدي يراقب المحال والصيدليات بالمدينة‎

قال الناطق باسم جهاز الحرس البلدي ببلدية البيضاء عيسى رويفع في تصريح خاص لمراسل “بوابة افريقيا الإخبارية” إن جهاز الحرس البلدي البيضاء مركز المدينة وبالتعاون مع مركز البيضاء الجنوبي قام بحملة تفتيشية موسعة على محال المواد الغذائية والصيدليات ومحلات القصابة والخضروات للتأكد من صلاحية الأدوية والمواد الغذائية المعروضة فيها.

وقال رويفع انه قد تم ضبط وإحالة بعض المواد إلى “مركز الرقابة على الأدوية والأغذية ” ليتم التأكد بأنها مطابقة للمواصفات الطبية والصحية.

وأكد أن جميع المواد المخالفة سيتم إعدامها والتعامل معها بالشكل المطلوب من قبل الجهاز مضيفاً من جهته أن الجهاز قام بالعديد من الحملات في الأيام الماضية حيث تم ضبط أدوية منتهية الصلاحية بكميات كبيرة.

وفي ختام الحملة ثمن أعضاء الجهاز الدور الكبير الموازي الذي يقدمه مركز الرقابة على الأدوية والأغذية بالجبل الأخضر في الكشف على معايير وسلامة المواد المخالفة من عدمها.

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