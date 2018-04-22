مراكز لتوزيع السلع المدعومة في بنغازي

قرر رئيس الأركان الفريق عبدالرازق الناظوري ومدراء المصارف التجارية بالمنطقة الغربية على إنشاء مراكز مخصصة لتوزيع السلع المدعومة على المواطنين، والإشراف على مراقبة سير العمل داخلها بشكل مكثف.

وجاء ذلك بعد مشاورات أجراها رئيس الأركان مع مدراء المصارف التجارية خلال اجتماع عقد، السبت، بمقر الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي.

وناقش رئيس الأركان خلال الاجتماع أزمة السيولة التي تشهدها أغلب المصارف بالمدينة والآليات التي من المفترض اتباعها خلال الفترة القادمة للتخفيف من حدة هذه الأزمة بالتزامن مع اقتراب شهر رمضان.

وتناول الاجتماع آليات توفير الخدمات المصرفية للمواطنين بشكل أسهل من خلال المعاملات المصرفية الإلكترونية والبطاقات الذكية.

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