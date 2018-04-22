طلاب التعليم الأساسي يؤدون عرضاً لفنون الدفاع عن النفس «التايكواندو»

عين ليبيا

افتتح بالمعهد العالي للتقنية الصناعية بمنطقة النجيلة صباح أمس السبت عرض لفنون الدفاع عن النفس «التايكواندو» لتلاميذ فريق مدرسة صقور الحرية بالنجيلة.

حيث يُشرف على العرض المدرب والحكام الدولي (عياد إبراهيم) والذي يتولى تدريب طلاب مرحلة التعليم الأساسي والثانوي داخل نطاق بلدية جنزور.

كما تخلل العرض عرض أساليب الدفاع عن النفس «التايكواندو» المختلفة لهذه اللعبة التي توضح الطرق الرياضية في هذه الرياضة التي فن متفوق من فنون الدفاع عن النفس ولكنه يضيف إحساساً رائعاً إلى ممارسي.

هذا ويأتي العرض ضمن سلسلة عروض يلقيها فريق مدرسة صقور الحرية داخل المدارس والمعاهد داخل نطاق بلدية جنزور.

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