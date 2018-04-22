مؤسسة النفط تتوقع خفض الإنتاج لـ70 ألف برميل يوميا

أكدت المؤسسة الوطنية النفط اندلاع حريق بخط أنابيب الزقوط – السدرة التابع لشركة الواحة عصر أمس السبت والذي يربط بين الحقول وميناء السدرة النفطي.

وبين المكتب الإعلامي للمؤسسة ان التحقيقات الأولية كشفت اندلاع الحريق في الخط على بعد 117 كلم من الزقوط وحوالي 21 كم شمال غرب مرادة.

وأضاف أن فرق الإطفاء التابعة للمؤسسة توجهت إلى مكان الحريق لتقييم الوضع والتعامل مع الحريق الذي تشير المعلومات الأولية بأنه في صِمَام العزل رقم 3.

وتوقعت المؤسسة الوطنية للنفط انخفاض الإنتاج ليتراوح بين 70 و100 ألف برميل باليوم نتيجة لهذا الحريق مؤكدة أن التحقيقات ما زالت مستمرة لمعرفة تفاصيل الانفجار.

وأشارت المؤسسة إلى أن مجلس إلادارة يقوم بمراقبة التطورات عن كثب والتنسيق مع الجهات المختصة للسيطرة على الحريق وإعادة الإنتاج لمعدلاته السابقة بأسرع وقت ممكن.

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