عضو اللجنة التحضيرية ملتقى مصالحة اجدابيا : الملتقى سيقام في موعده

أكد “محمد مفتاح الزوي ” عضو اللجنة التحضيرية لملتقى المصالحة الوطنية المزمع انعقاده بمدينة اجدابيا يومي 24 – 25 ابريل الحالي ، بان الملتقى سيقام في موعده المحدد وان اللجنة التحضرية قد انهت كافة الترتيبات التنظيمية والأمنية لاستقبال الوفود المشاركة في الملتقى.

وأضاف الزوي في تصريح لبوابة افريقيا الاخبارية بان اليوم الأحد سيصل اول وفد مشاركة فى ملتقى المصالحة الوطنية قادم من مدينتي غات واغدامس الواقعة في اقصى الجنوب الغربي وذلك عن طريق الجو حيث سيكون في استقبالهم بمطار بنينا عدد من اعضاء اللجنة التحضرية للملتقى ، ليتم بعدها نقلهم إلى مدينة اجدابيا

مشيراً إلى ان باقي وفود المشائخ والاعيان من مختلف المدن والمناطق الليبية ستبدأ فى التوافد يوم 23 ابريل القادم لمدينة اجدابيا .

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