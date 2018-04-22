فرنسا: ندعم جهود تحقيق الاستقرار في ليبيا

التقى النائب بالمجلس الرئاسي فتحي المجبري سفيرة فرنسا لدى ليبيا “بريجيت كرومي”، لبحث دعم آفاق التعاون بين البلدين، في مختلف المجالات وسبل تطويرها.

وأكدت “كرومي”، بحسب إدارة التواصل بحكومة الوفاق استمرار دعم باريس لحكومة الوفاق الوطني، مثمنة الجهود التي تبذلها حكومة الوفاق لإعادة الاستقرار في ليبيا وتوحيد مؤسساتها معربة عن رغبة الحكومة الفرنسية في دعم الجهود المبذولة لتثبيت الاستقرار الأمني والسياسي والاجتماعي والاقتصادي في ليبيا.

من جانبه أعرب المجبري عن استعداد حكومة الوفاق الوطني للتعاون مع الحكومة الفرنسة لما فيه مصلحة البلدين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية