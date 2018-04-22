بلدية بنغازي تبحث مع قطاع المرافق وشركة المياه سبل تفعيل المشاريع المتوقفة غرب المدينة

ليبيا – بحث عميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار في إجتماع موسع أمس السبت الإجراءات اللازمة للشروع في إنشاء محطتي تنقية جديدتين غرب المدينة بمنطقتي القوارشة وشرق مدينة الكويفية وما يتطلب ذلك من تجهيز التقارير الفنية وتحديد والمواصفات والاشتراطات المطلوبة ومراجعة الإجراءات المتخذة في السابق.

الاجتماع ضم بحسب المكتب الإعلامي لبلدية بنغازي كل من (مدير جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، مدير إدارة التشغيل والصيانة بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي سهل بنغازي، مدير مكتب المشروعات بالبلدية، مدير إدارة المتابعة وضمان الجودة بالبلدية، رئيس غرفة العمليات والطوارئ بالبلدية).

وطلب العبار من الإدارات المختصة إعداد تقرير شامل عن العقد المبرم بإنشاء محطة تنقية بشرق المدينة بمنطقة الكويفية ومراجعة الإجراءات المتخذة في السابق لاستئناف الأعمال عند الاتفاق مع الشركة المبرم معها العقد في السابق أو اتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لفسخ العقد وإعداد تقارير فنية وتحديد المواصفات والاشتراطات المطلوبة للإعلان عن المشروع لتنفيذه من قبل أحدى الشركات العالمية المتخصصة .

وأثناء الاجتماع شدد العبار على ضرورة إعداد تقرير شامل عن المراحل التي مر بها مشروع محطة التنقية بمنطقة القوارشة والإشكاليات التي حالت دون تنفيذ أعمال الصيانة المطلوبة وما يتطلب ذلك من دراسة إعادة التعاقد من جديد وفق المواصفات العالمية الحديثة لتنفيذ هذه المحطات.

وخلال الإجتماع تم الاتفاق على دراسة إعادة التعاقد من جديد وفق المواصفات العالمية الحديثة لتنفيذ هذه المحطات وحصر التعديات على محطة التنقية بمنطقة القوارشة وتحديد معالم ومساحة أرض المشروع.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار تفعيل المشاريع المتوقفة وإقامة مشاريع جديدة للبنى التحتية في المدينة وتنفيذاً لما تم الاتفاق عليه مع رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني وعميد بلدية بنغازي عبدالرحمن العبار خلال الاجتماعات التي عقدت في اليومين الماضيين .

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