إدارة مركز طبرق الطبي تستلم 61 دعامة لقسم القسطرة القلبية

طبرق 22 ابريل 2018 (وال) – تمكنت إدارة مركز طبرق الطبي من توريد كمية من الدعامات القلبية لقسم القسطرة القلبية في المركز.

وأكد مدير المركز الدكتور فرج الجالى أن المركز قام بتوريد عدد “61 ” دعامة من حساب المركز ومن المبلغ المخصص لقسم القسطرة القلبية.

وقال الجالي “إن قيمة الدعامة تعتبر مبلغا كبيراً بالنسبة للمواطن في توفيره في ظل نقص السيولة النقدية وغلاء الأسعار, فالمركز وفر على المواطن معاناة السفر و دفع الأموال الكبيرة خارج الوطن”. (وال – طبرق) ر إ/أ د

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