مكتبة طرابلس العلمية تنظم جلسة حوارية عن الكاتب الليبي

نظمت مكتبة طرابلس العلمية العالمية ، مساء أمس جلسة حوارية بعنوان (الكاتب الليبي : الحاضر الغائب)، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف ، والذكرى السادسة والعشرين لتأسيسها.

وحضر الجلسة الحوارية ، التي أقيمت بفندق باب البحر بطرابلس , النائب بالمجلس الرئاسي أحمد معتيق ، ورئيس الهيئة العامة للثقافة حسن أونيس ، ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة ، ولفيف من الكتاب والأدباء والإعلاميين.

وألقت رئيسة مكتبة طرابلس العلمية السيدة فاطمة حقيق كلمة ، رحبت فيها بالحضور وأثنت على مشاركتهم في هذه الجلسة ، وتحدثت باستفاضة عن تاريخ المكتبة ، ومجموع الكتب التي قامت بطباعتها وتوزيعها.

من جانبه قدم احمد معيتيق ، في كلمته الشكر والتقدير لمديرة المكتبة الأستاذة فاطمة حقيق على هذا الاهتمام بالمؤلفين وبالكتاب ، وقال بأننا قادرين على التواجد في كل الساحات ونسعى أن تكون طباعة الكتب في بلادنا.

كما تحدث رئيس الهيئة العامة للثقافة حسن أونيس ، شاكرا السيدة فاطمة حقيق على تنظيمها لهذه الاحتفالية ، ونوه على إن طباعة الكتاب في ليبيا تأتى على رأس اهتمام الهيئة العامة للثقافة .

ومن جهته اعرب المبعوث الأممي الى ليبيا غسان سلامة عن شكره لدعوته لهذه الاحتفالية ،وتحدث عن أهمية الكتاب والقراءة ، مؤكدا على انه لا بديل عن الكتاب. فتح بعد ذلك باب المناقشة والحوار الفعال، شارك فيها نخبة من المثقفين الصحفيين حيث كان للمداخلات أهمية كبيرة في أثراء جلسة الحوار.

وتتخلل الاحتفالية تكريم مؤلفي وإصدارات المكتبة لسنة 2017، وكذلك تكريم المؤسسات والنوادي الثقافية المتميزة في ليبيا بالإضافة الى تكريم مديرة المكتبة العلمية العالمية من قبل رئيس الهيئة العامة للثقافة

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