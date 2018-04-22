إعادة افتتاح الخط البري السريع بين سرت وطرابلس

قال المتحدث الرسمي لبلدية سرت، محمد الأميل، الأحد، إن مكتب مراقبة النقل والمواصلات، افتتح خطا بريا للنقل السريع من سرت إلى طرابلس بسعر 20 دينارا للراكب.

وأضاف الأميل، في تصريح للرائد، أن الخط البري سيمر من سرت إلى أبوقرين ومصراتة وزليتن والخمس انتهاء بطرابلس، وستكون هناك مبدئيا رحلة كل 48 ساعة؛ لوجود حافلة واحدة حتى الآن.

يذكر أن الشركة العامة للنقل السريع أعلنت، في مارس الماضي، إعادة تتشغيل خطوطها البرية من جديد، وهي: خط طرابلس – غدامس بـ 20 دينارا، وطرابلس – نالوت بـ 10 دنانير، وطرابلس – يفرن بـ 7 دنانير، وجعلت سعر تذكرة طرابلس – بنغازي: 35 دينارا، وطرابلس – طبرق: 50 دينارا، كما سيكون هناك خط دولي واحد من طرابلس إلى تونس بسعر 70 دينارا.

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