تعرف على ترتيب الجيش الليبي بين أقوى جيوش العالم

كشف تقرير جديد لمنظمة «جلوبال فاير باور» الأمريكية لتصنيف قدرات الجيوش حول العالم، وقوع الجيش الليبي في الترتيب التاسع بعد السودان إفريقياً في تصنيف أقوى الجيوش العالمية لعام 2018.

وقالت المنظمة في تقريرها: «إن ليبيا جاءت في الترتيب الـ74 عالمياً بين 136 دولة شملها تقرير المنظمة، إذ حصدت تقييماً بلغ 1.2558 نقطة على مؤشر المنظمة».

وتراجع تصنيف الجيش الليبي قليلاً عن العام الماضي في التصنيف العالمي إلا أنه تقدم أفريقياً وجاء في الترتيب التاسع فيما حلت مصر والجزائر في صدارة الترتيب لأقوى الجيوش الإفريقية لعام 2018.

واحتلت مصر والجزائر صدارة الترتيب لأقوى الجيوش الإفريقية لعام 2018، حيث اشتعلت المنافسة بين الجيشين بعدما أشارت المؤشرات، إلى ارتفاع تصنيف الجيش الجزائري مع هبوط بسيط للجيش المصري.

وحل الجيش المغربي في المرتبة السابعة، تبعه كل من السودان وليبيا بالمركزين الثامن والتاسع تباعًا، بينما احتل الجيش التونسي المركز الحادي عشر بالقائمة الإفريقية التي شملت تقييم قوة 34 جيشا أفريقيا.

وبذلك سيطرت الجيوش العربية على صدارة الترتيب القاري، إذ لم يتخللهم سوى الجيش الجنوب الإفريقي بالمركز الثالث، وجيوش نيجيريا وأنغولا وإثيوبيا بالمراكز الرابع والخامس والسادس.

