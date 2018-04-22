“أمن طرابلس” تدعو إلى اجتماع لمناقشة استمرار حضور الجمهور للمباريات

دعت مديرية أمن طرابلس، الأحد، الاتحاد الليبي لكرة القدم، والهيئة العامة للشباب والرياضة، ورؤساء الأندية، إلى اجتماع “عاجل” لمناقشة إمكانية السماح بحضور الجماهير للمباريات من عدمه.

وعزت المديرية في بيان لها، سبب الدعوة إلى ما صدر عن بعض الجماهير من سلبيات ومظاهر شغب، أدت إلى إصابات “جسيمة” لبعض اللاعبين والمتفرجين خلال مباريات الدوري الممتاز، وتفاديًا لتطور الأمر لما هو أسوأ، وحفاظا على السلامة العامة.

وأشارت المديرية إلى أنها طالب مرارا شركة المنشآت الرياضية بالقيام بسد الفتحات والشبابيك المتهالكة في الملاعب؛ لمنع من وصفتهم بـ “العابثين” من تهريب الآلات الحادة داخل المدرجات، لكن لم تتلقَّ أي استجابة من كافة الأطراف العامة، وفق البيان.

يذكر أن مديرية أمن طربلس أعلمت، في 10 من أبريل الحالي، اتحاد كرة القدم وهيئة الشباب، بصعوبة استمرار العمل بالآلية الحالية لحضور الجماهير للمباريات.

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