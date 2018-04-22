ليبيا وباكستان تبحثان ملف الهجرة

استقبل رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الأحد بمقر المجلس الرئاسي بالعاصمة طرابلس سفير جمهورية باكستان لدى ليبيا ساجد إقبال.

وبين المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي أن الجانبان بحثا التعاون المشترك بين بلديهما إضافة إلى ملف الهجرة وسبل إعادة المهاجرين الباكستانيين غير الشرعيين.

وأكد سفير باكستان على دعم بلاده لحكومة الوفاق الوطني ولجهود السراج في الخروج بليبيا من الأزمة الراهنة، مشددا على حرص بلاده على تطوير وتنمية العلاقات الثنائية بين البلدين في مجالات عدة أهمها التعليم والصحة والدفاع.

من جانبه أعرب السراج عن تقديره لموقف باكستان الداعم لليبيا ولحكومة الوفاق الوطني، مشيداً بعمق العلاقات بين البلدين وحرص ليبيا على تعزيزها.

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