اشتباكات سبها تخلف أكثر من 60 قتيلا و جريحا

أعلن مركز سبها الطبي انه استقبل 12 قتيل و 55 جريح سقطوا خلال الاشتباكات التي شهدتها المدينة خلال الفترة من 4 فبراير الماضي وحتى 21 ابريل الجاري.

وبين المكتب الإعلامي للمركز انه خلال يومي أمس السبت وأمس الأول الجمعة استقبل المركز قتيلين اثنين و17 جريح سقطوا بسبب الاشتباكات.

وشدد المركز على أن غالبية الضحايا من النساء والأطفال مشيرا إلى أن هذه الإحصائية لا تشمل حالات القتل أو الإصابة نتيجة لحرابة أو تصفية أو ثأر.

ووصف عميد بلدية سبها، حامد الخيالي، الأوضاع الأمنية في مدينة سبها بـ”السيئة” قائلا إن اثنين من عناصر اللواء السادس مشاة قتلوا، خلال اشتباكات مع القوات الخارجة عن القانون المتحصنة بالمدينة، محملا جميع الجهات والحكومات مسؤولية تدهور الأوضاع الأمنية في الجنوب الليبي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع بوابة افريقيا الاخبارية