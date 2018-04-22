ورشة عمل لتحسين التدريب الإنتخابي بطرابلس

أقام مكتب الإدارة الانتخابية طرابلس التابع للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات ورشة عمل حول عمليات التدريب الانتخابي وكيفية حلحلة العراقيل التي تواجهه.

وتناولت الورشة نتائج مشاركة المكتب في دورة إدارة التدريب وكيفية الاستفادة منها في تحسين عمل المكتب والرفع من مستوى جودة خدماته.

وشارك في الورشة رئيس قسم التدريب بالإدارة العامة للمفوضية العليا إلى جانب المدرب الأساسي، وكذلك رئيس مكتب الإدارة الانتخابية في طرابلس.

وخلصت الورشة إلى عدد من التوصيات التي تهدف إلى تحسين عمليات التدريب الانتخابي أبرزها آليات اختيار المدربين والخطط التي تسير عليها التدريبات، وكيفية كتابة الإجراءات الخاصة بها.

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