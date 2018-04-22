مستشفى المرج يستضيف حملة الكشف المبكر عن سرطان الثدي تحت شعار “فحصك الآن يعني الأمان”

المرج 22 أبريل 2018 (وال) – استضاف مستشفى المرج التعليمي يوم أمس السبت أخصائية الأشعة التشخيصية للثدي الدكتورة أمينة الزوي في حملة الكشف المبكر ينقذ حياتك تحت شعار “فحصك الآن يعني الأمان”.

وتم إلقاء هذه الندوه في مركز الرعاية الاجتماعية بحضور عدد من طبيبات مستشفي المرج التعليمي والنائبة سلطنة المسماري وعدد من السيدات.

وألقت أيضًا أخصائية التغذية العلاجية الدكتورة رويدا شاوش بإلقاء محاضرة بخصوص التغذيه عن مرض سرطان الثدي.

وفي ختام المحاضرة تم تقديم شهادات شكر وتقدير للقائمين علي هذه الندوة.(وال – المرج) أ ف / أ د

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