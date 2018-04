المتوسط:

قالت مدير إدارة الصيدلة بوزارة الصحة في حكومة الوفاق الوطني، ناهد المكي، إن تكوين نظام معلومات متكامل حول كميات وأصناف جميع بنود الإمداد الطبي المتوفرة والمطلوبة بين المحاور الرئيسية الثلاث (الصيدلة وجهاز الإمداد والمرافق الصحية) سيبدأ مع ربط جميع مراكز الأورام ومراكز ووحدات غسيل الكلى بالمنظومة الإلكترونية كمرحلة أولى؛ وربط المستشفيات والمراكز التخصصية الأخرى كمرحلة ثانية.

وأرجعت المكي، الأسباب التي تقف عائقاً أمام استجابة الإدارة لحل العديد من المشاكل؛ إلى سحب جزءٍ من صلاحياتها خلال الـ 4 سنوات الماضية.

وأضافت المكي، أن أحد المهام المناطة بالإدارة في السابق هو إعداد تكليفات مباشرة للشركات الموردة لصيانة الأجهزة الطبية داخل المستشفيات أو إبرام عقود سنوية معها تشمل الصيانة والتدريب والمتابعة؛ من خلال ميزانية كانت ترصد للإدارة بهدف حل أي مختنقات سريعة بالخصوص؛ وفي ذات الوقت اقتصر دور الإدارة في توفير التطعيمات على إحالة الاحتياجات التي تم إعدادها من اللجنة العلمية التابعة للمركز الوطني لمكافحة الأمراض إلى الجهات التنفيذية.

The post «صحة الوفاق» تكشف العوائق التي تُواجه قطاع الصيدلة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية