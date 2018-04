مقتل 3 عناصر إرهابية تابعة لـ«إبراهيم الجظران» شرقي بني وليد

خاص المتوسط:

كشفت مصادر أمنية لصحيفة «المتوسط» عن مقتل 3 عناصر تابعة لحرس المنشآت النفطية السابق التي تتبع القيادي الهارب «إبراهيم الجظران» والمنضوية تحت “سرايا الدفاع عن بنغازي” والمصنفة محليا ودوليا كمجموعة إرهابية.

وأوضحت المصادر أن العناصر لقيت حتفها نتيجة استهداف مواقع وتجمعات تابعة لتلك المجموعات الإرهابية في معسكر 28 ببوابة السدادة شرقي مدينة بني وليد ظهيرة أمس السبت.

وأضافت المصادر في تصريحاتها، أن العناصر المستهدفة هي: خالد نشاد المغربي مواليد 1992 ومن سكان مدينة إجدابيا، وعماد الهمالي مواليد 1991 من البريقة، وعلي مانينا المغربي الشهير بـ«علي مانينا» مواليد 1987 ومن البريقة أيضًا.

يشار إلى أن هؤلاء من ضمن المشاركين في الهجمات الإرهابية الأخيرة التي وقعت في الموانئ النفطية ومناطق وقري شرقي مدينه اجدابيا والهجوم على قاعدة براك الشاطئ.

وسرايا الدفاع عن بنغازي أحلاف مكونة من العناصر الإرهابية الفارة من بنغازي وأنصار الشريعة وعناصر داعش وعناصر حرس المنشآت النفطية التي يأتمرها “الجظران” والمعارضة التشادية والقوة الثالثة ومجموعات مسلحة من الجفرة والجنوب الليبي بدعم وتمويل من المجلس العسكري مصراتة.

