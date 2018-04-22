بلدية بنغازي : هذا هو سبب الإزدحام في بعض محطات الوقود في المدينة

ليبيا – نقلت بلدية بنغازي تنويهاً عن المكتب الإعلامي لشركة البريقة لتسويق النفط بالمناطق الوسطى والشرقية بنغازي عن أسباب الازدحام في بعض محطات توزيع الوقود.

البلدية أرجعت بحسب مكتبها الإعلامي أسباب الإزدحام إلى قيام إدارة الشركة بإعادة تنظيم إداري ومالي داخل الشركة الأمر الذي فرض راحة يوم السبت من كل أسبوع مما تسبب في توقف التشغيل وتزويد المحطات خلال اليوم المذكور.

وأشارت البلدية إلى أن شركة البريقة قامت بإخطار شركات التوزيع بهذا الموضوع وأن عليها استلام كمياتها من الوقود كاملة يوم الخميس إلا أن البعض من تلك المحطات لم تقوم باستلام كمياتها بالكامل .

هذا وطمأنت الشركة كافة المواطنين بوجود كميات كافية من الوقود وبشكل مضاعف في محطات التوزيع .

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