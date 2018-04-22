آمر منطقة الكفرة العسكرية يعقد اجتماعاً بأعضاء مجلس الحكماء والشورى ببلدية الكفرة

الكفرة 22 أبريل 2018 (وال)- استقبل آمر منطقة الكفرة العسكرية العميد بالقاسم الأبعج اليوم الأحد، أعضاء مجلس الحكماء والشورى ببلدية الكفرة .

هذا وبحث العميد بالقاسم الأبعج خلال اللقاء الذي أٌقيم بمكتبه بالمنطقة العسكرية، آخر مستجدات الأوضاع الاجتماعية بالبلدية، بالإضافة إلى لقائه أعيان وحكماء قبيلتي المجابرة والأواجلة القاطنين في بلدية الكفرة .

من جهته، هنأ أعيان وحكماء قبيلتي المجابرة والأواجلة آمر منطقة الكفرة العسكرية على تولي منصبه كآمر للمنطقة الكفرة العسكرية بتكليف من سيادة القائد العام المشير خليفة حفتر .

وأشاد أعيان وحكماء قبيلتي المجابرة والأواجلة بجهود آمر منطقة الكفرة العسكرية، عقب اتخاذه حزمة من القرارات عقب توليه للمنصب، من أجل صالح بلدية الكفرة، وفرض القانون والمجاهرة بالأمن وفتح الطرق والشوارع الرئيسية بالبلدية، إلى جانب تفعيل كافة المؤسسات الأمنية وعودة الأمن للبلدية من جديد . (وال- الكفرة) ر ع/ ر ت

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