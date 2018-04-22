3 قتلى وجريحان حصيلة الغارة الجوية على معسكر 28 مايو في السدادة غرب ليبيا

قال مصدر طبي في مستشفى مصراتة إن المستشفى استقبل جريحين حالتهما حرجة نتيجة للقصف الجوي الذي استهدف معسكر 28 مايو السبت، مبينا أن الجريحين نقلا إلى مصحة خاصة، وأن المسعفين أكدوا أن الغارة تسببت في مقتل 3 أشخاص بحسب روايتهم إلا أن الجثث لم تصل إلى المستشفى.

وأكد مصدر مطلع من منطقة السدادة غرب ليبيا أن طائرة ميغ يعتقد أنها تابعة لعملية الكرامة، قامت بقصف أهداف تابعة لآمر حرس المنشآت النفطية إبراهيم الجضران السبت بالقرب من منطقة السدادة غرب ليبيا.

وأوضح المصدر لموقع ليبيا الخبر أن الغارة استهدفت سيارات حاملة للدبابات في منطقة السدادة الواقعة بين منطقة أبوقرين ومدينة بني وليد إلى الجنوب من مدينة مصراتة غرب ليبيا.

ولم تعلق عملية الكرامة حتى الآن على الهجوم، وترجح المصادر المحلية المطلعة أن الطائرة التي قامت بالغارة أجنبية نظرا لقوة الانفجارات التي صاحبت الهجوم.

وحاول موقع ليبيا الخبر التواصل مع مكتب الإعلام التابع لعملية الكرامة وغرفة العمليات الجوية التابعة لعملية الكرامة في جنوب غرب ليبيا إلا أنه لم يتسن الحصول على رد حتى الآن.

ورفض مسؤول رفيع المستوى في غرفة العمليات الجوية التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا التعليق على الحادثة.

الجدير بالذكر أن حكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دوليا أعلنت في الثاني من الشهر الجاري انطلاق عملية عسكرية، في الأودية والشعاب الممتدة من بوابة الـ60 شرق مدينة مصراته، وحتى ضواحي مدن بني وليد، وترهونة، ومسلاته، والخمس، وزليتن، وقال الناطق الرسمي باسم رئيس المجلس الرئاسي محمد السلاك إن عملية عاصفة الوطن تستهدف فلول تنظيم داعش تحت إمرة وقيادة قوة مكافحة الإرهاب.

وأكد السلاك في التاسع من الشهر الجاري استمرار عملية عاصفة في مناطق غرب ليبيا، وقال إن المناطق التي انطلقت فيها العملية أصبحت خالية من أي عناصر إرهابية.

وأشار السلاك إلى أن القوة لم ولن تدخل إلى أي مدينة من مدن غرب ليبيا، مبينا أن مهامها تقتصر على العمل بين المدن لملاحقة المجموعات المسلحة.

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