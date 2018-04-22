ضبط شخصين يتاجران بالمخدرات في مدينة اجدابيا

ليبيا – أعلنت مديرية أمن أجدابيا عن تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي من ضبط شخصان يتاجران بالمخدرات داخل المدينة وذلك بعد ورود معلومات من مصادر خاصة وموثوقة بالخصوص.

مديرية أمن أجدابيا أكدت وفقاً للمكتب الإعلامي التابع لها أن أفراد التحري توجهوا على الفور للمكان المعلوم حيث تم القبض على الشخصين متلبسين.

وأوضحت المديرية أن الشخص الأول يدعى (س .ص.ب) ويبلغ من العمر 39 سنة ومقيم في مدينة اجدابيا وكان بحوزته كيلو جرام من المخدارت نوع “حشيش” أما الثاني يدعى (ف.ع.ر) ويبلغ من العمر 49 سنة وكان يملك نصف كيلو جرام من ذات النوع.

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