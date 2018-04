المتوسط:

زار مدير مكتب التفتيش والمتابعة بوزارة الصحة بالحكومة المؤقتة، جمعة بطاو وناصر الكاديكي مدير مكتب التفتيش بنغازي الكبرى وعزالدين الشلماني، مركز الجراحات التخصصية بنغازي وذلك للاطلاع على سير العمل.

كان ﻣﺪﻳﺮ ﺇﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﻭﺯﺍﺭﺓ ﺍﻟﺼﺤﺔ بالحكومة المؤقتة ﺟﻤﻌﺔ ﺑﻄﺎﻭ، قد بحث، خلال الفترة الماضية، مع مدراء مكاتب التفتيش والمتابعة سبل ﺗﺤﺴﻴﻦ ﺃﺩﺍﺀ ﻣﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭﺍﻟﻤﺘﺎﺑﻌﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻄﺎﻉ ﺍﻟﺼﺤﻲ ﺍﻟﻠﻴﺒﻲ، ﻭﺫﻟﻚ ﻭﻓﻖ ﺍﺳﺘﺮﺍﺗﻴﺠﻴﺔ الوﺯﺍﺭﺓ ﻟﻌﺎﻡ 2018 .

The post جولة تفقدية لمدير التفتيش بصحة المؤقتة في مركز الجراحات ببنغازي appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية