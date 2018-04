المتوسط:

افتتح اليوم الأحد الموافق 22/ 4/ 2018، عيادة شهداء أجدابيا، وذلك بعد الانتهاء من أعمال الصيانة التى أجريت لها فى مدة لا تزيد عن ثلاث أشهر، وذلك وفقًا لما أعلنته إدارة الإعلام بوزارة الصحة التابعة للحكومة المؤقتة.

وشارك في افتتاح عيادة شهداء أجدابيا، أعضاء من المجلس البلدي لبلدية أجدابيا، وبهذا تصبح «عيادة شهداء أجدابيا»، جاهزة للعمل بدءًا من يوم الأحد.

